Трое молодых петербуржцев разрисовали БЦ на Лиговском проспекте

Хулиганами оказались местные жители в возрасте 21 года, 25 и 27 лет.

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали троих правонарушителей, которые разрисовали бизнес-центр на Лиговском проспекте.

Один из работников БЦ вечером 11 декабря с помощью камер наблюдения заметил молодых людей с баллончиками с краской, они оставили граффити на стене здания. К месту вызвали росгвардейцев. Хулиганами оказались местные жители в возрасте 21 года, 25 и 27 лет. Их увезли в 76-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: жителю Петербурга, который оставлял незаконные граффити, назначили обязательные работы.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии