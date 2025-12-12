  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:48
123
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трое молодых петербуржцев разрисовали БЦ на Лиговском проспекте

0 0

Хулиганами оказались местные жители в возрасте 21 года, 25 и 27 лет.

Сотрудники Росгвардии по Петербургу и Ленобласти задержали троих правонарушителей, которые разрисовали бизнес-центр на Лиговском проспекте. 

Один из работников БЦ вечером 11 декабря с помощью камер наблюдения заметил молодых людей с баллончиками с краской, они оставили граффити на стене здания. К месту вызвали росгвардейцев. Хулиганами оказались местные жители в возрасте 21 года, 25 и 27 лет. Их увезли в 76-й отдел полиции, сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: жителю Петербурга, который оставлял незаконные граффити, назначили обязательные работы. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: граффити, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии