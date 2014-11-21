Градостроительная комиссия рассмотрела еще 5 предложений застройщиков

Компании должны будут обеспечить социальную инфраструктуру.

В Петербурге прошло седьмое заседание Градостроительной комиссии под председательством вице-губернатора Николая Линченко. В этот раз были рассмотрены материалы 5 застройщиков, сообщил портал "Строительный Петербург".

Свои предложения внесли ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Север", ООО "Специализированный застройщик "Эр-Би-Ай-Московский", ООО "Специализированный застройщик "Бонава", ООО Специализированный застройщик "ЛСР" и ООО "Цесма".

"Эр-Би-Ай-Север" хочет построить в Выборгском районе жилой дом площадью 62 тыс. кв. метров. Не учитываются балконы и лоджии. "Эр-Би-Ай-Московский" планирует строительство 18,3 тыс.жилья на Миргородской улице, 1. Застройщик "Бонава" обратился с предложением по строительству жилья на Магнитогорской улице. В "ЛСР" претендуют на участок на Перевозной улице, а "Цесма" — на Рижском проспекте.

Во всех случаях инвесторам нужно будет обеспечить ближайшую территорию социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, медицинскими кабинетами. В некоторых случаях — улично-дорожной сетью. Без обеспечения инфраструктуры разрешение на строительство не выдают.

Фото: Piter.tv