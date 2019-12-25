  1. Главная
Мужчина напал на сотрудника и ограбил магазин в Отрадном
Сегодня, 9:53
Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Правоохранители Кировского района задержали налетчика на магазин в Отрадном. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 27 октября обратился 20-летний сотрудник торговой точки с информацией о том, что один из покупателей ударил его, похитил флаконы с шампунем и скрылся. Общий материальный ущерб составил 4,2 тыс. рублей. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. 

Накануне возле дома 2 по улице Щурова был задержан 34-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подростки, избившие мужчину в квартире на Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

