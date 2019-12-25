Проводится проверка по факту потасовки подростков у метро "Гражданский проспект"

У одного из подростков отобрали электронную сигарету.

Полицейские Калининского района расследуют грабеж с участием подростков у станции метро Гражданский проспект". Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 20 марта поступило сообщение о драке подростков у станции метро "Гражданский проспект". Прибывшие полицейские на месте обнаружили двух школьников, 13 и 14 лет, а также 17-летнего студента-первокурсника. Старшему из школьников потребовалась медицинская помощь, после оказания которой он был отпущен домой.

Позже в полицию с заявлением о нападении на сына обратилась мать пострадавшего подростка. Женщина рассказала, что у сына также отобрали электронную сигарету.

По заявлению возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.

Фото: Piter.tv