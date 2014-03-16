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На месте аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове хотят построить гостиницу
Сегодня, 11:34
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На месте аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове хотят построить гостиницу

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В гостинице хотят сделать 12 этажей.

В среду, 16 июня, на Градостроительном совете при правительстве Петербурга рассмотрели проект гостиничного комплекса на улице Кораблестроителей. Он был разработан ООО "Архитектурная мастерская Столярчука", заказчик —  ООО "Аквапарк Билдинг".

Гостиницу построят на месте аквапарка "Вотервиль", который был закрыт в 2016 году. Здания будут выходить фасадом на Морскую набережную. Максимальное количество этажей —  12. Комплекс будет рассчитан на 1875 номеров. 

Архитекторы скептически отнесли к проекту из-за этажности. Они посчитали ее слишком высокой: здания будут закрывать вид. Председатель Градсовета Владимир Григорьев говорил о том, что проект больше напоминает апарт-отель, чем гостиницу. Проектировщик говорил, что планируется полноценная гостиница. 

Фото: предоставлено КГА

Теги: гостиница, градсовет, проект, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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