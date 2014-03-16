На месте аквапарка "Вотервиль" на Васильевском острове хотят построить гостиницу

В гостинице хотят сделать 12 этажей.

В среду, 16 июня, на Градостроительном совете при правительстве Петербурга рассмотрели проект гостиничного комплекса на улице Кораблестроителей. Он был разработан ООО "Архитектурная мастерская Столярчука", заказчик — ООО "Аквапарк Билдинг".

Гостиницу построят на месте аквапарка "Вотервиль", который был закрыт в 2016 году. Здания будут выходить фасадом на Морскую набережную. Максимальное количество этажей — 12. Комплекс будет рассчитан на 1875 номеров.

Архитекторы скептически отнесли к проекту из-за этажности. Они посчитали ее слишком высокой: здания будут закрывать вид. Председатель Градсовета Владимир Григорьев говорил о том, что проект больше напоминает апарт-отель, чем гостиницу. Проектировщик говорил, что планируется полноценная гостиница.

Фото: предоставлено КГА