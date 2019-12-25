В Петербурге свободны 38% инфекционных коек

Койки постепенно возвращают к плановому приему пациентов.

За последние сутки в ковид-стационары госпитализировали 305 человек. Накануне этот показатель был 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Пациентами с коронавирусом и пневмонией заняты 5 172 койки, то есть на 131 меньше, чем вчера. Всего развернуто 6777 мест.

В реанимации находятся 503 человека, на ИВЛ — 235. Амбулаторно лечатся от COVID-19 42 286 человек. Таким образом, ситуация с вирусной инфекцией в городе постепенно улучшается. Коэффициент распространения заболевания снизился с 1 до 0,96.

Ранее председатель по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец говорил о том, что власти ожидают госпитализации на уровне 200 человек в день.

Фото: Piter.TV