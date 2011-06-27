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6 щитов и 10 км тоннелей: Петербург установил абсолютный рекорд метростроения
Сегодня, 13:39
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6 щитов и 10 км тоннелей: Петербург установил абсолютный рекорд метростроения

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Основная часть работ сосредоточена на продолжении Красносельско-Калининской ("коричневой") линии.

В Петербурге зафиксирован исторический максимум темпов строительства метро. Как сообщает пресс-служба Смольного, АО "Метрострой Северной столицы" одновременно прокладывает тоннели шестью горнопроходческими машинами. В сумме механизированные комплексы уже преодолели отметку в 10 200 метров.

Основная часть работ сосредоточена на продолжении Красносельско-Калининской ("коричневой") линии: четыре щита диаметром 5,6 метра работают попарно на глубине более 60 метров, двигаясь навстречу друг другу.  Два комплекса, запущенные от станции "Путиловская", прошли почти 5 тысяч метров, миновали "Броневую" и направляются к "Заставской".  Навстречу им движутся щиты-близнецы "Вера" и "Любовь", изготовленные на Обуховском заводе. Стартовав от "Каретной", они уже преодолели 870 метров. "Вера", запущенная осенью 2025 года, приближается к границам станции "Боровая".

Еще один комплекс движется от "Каретной" в сторону будущей "Лиговского проспекта-2", где сейчас идет подготовка к проходке первого пути.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги развития ЕКП за полгода.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: метро спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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