6 щитов и 10 км тоннелей: Петербург установил абсолютный рекорд метростроения

Основная часть работ сосредоточена на продолжении Красносельско-Калининской ("коричневой") линии.

В Петербурге зафиксирован исторический максимум темпов строительства метро. Как сообщает пресс-служба Смольного, АО "Метрострой Северной столицы" одновременно прокладывает тоннели шестью горнопроходческими машинами. В сумме механизированные комплексы уже преодолели отметку в 10 200 метров.

Основная часть работ сосредоточена на продолжении Красносельско-Калининской ("коричневой") линии: четыре щита диаметром 5,6 метра работают попарно на глубине более 60 метров, двигаясь навстречу друг другу. Два комплекса, запущенные от станции "Путиловская", прошли почти 5 тысяч метров, миновали "Броневую" и направляются к "Заставской". Навстречу им движутся щиты-близнецы "Вера" и "Любовь", изготовленные на Обуховском заводе. Стартовав от "Каретной", они уже преодолели 870 метров. "Вера", запущенная осенью 2025 года, приближается к границам станции "Боровая".

Еще один комплекс движется от "Каретной" в сторону будущей "Лиговского проспекта-2", где сейчас идет подготовка к проходке первого пути.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подвели итоги развития ЕКП за полгода.

Фото: Правительство Петербурга