На мебельной фабрике в Калининском районе произошел пожар

В производственном здании размером 12 на 45 метров полыхало на площади 470 "квадратов".

В Калининском районе произошел пожар ночью 10 октября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Бестужевской улице, 2к1Ж, поступила на пульт спасателей в 03:33. В производственном здании размером 12 на 45 метров, где расположена мебельная фабрика, полыхало на площади 470 "квадратов". Ликвидировали огонь в 06:21.

Предварительно, никто не пострадал. А тушили пожар 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства происшествия установят.

Ранее на Piter.TV: в поселке Старая Малукса в Ленобласти мужчина поджег дом знакомого из ревности. Общий ущерб составил 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV