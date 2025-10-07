В автопарке в Красногвардейском районе полыхали два автобуса

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красногвардейском районе произошел пожар ночью 7 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Екатерининский проспект, 3к2, поступила на пульт спасателей в 01:33. В двух автобусах полыхали сгораемые части. Огонь потушили к 02:05.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер