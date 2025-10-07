  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
164
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В автопарке в Красногвардейском районе полыхали два автобуса

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красногвардейском районе произошел пожар ночью 7 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Екатерининский проспект, 3к2, поступила на пульт спасателей в 01:33. В двух автобусах полыхали сгораемые части. Огонь потушили к 02:05. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Профессора Попова полыхало кафе. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: красногвардейский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии