Около набережной канала Грибоедова полыхал катер

Транспортная полиция и прокуратура проводят проверку по факту возгорания катера "Валли" возле набережной канала Грибоедова в Петербурге.
Информация о пожаре у дома 54 поступила в дежурную часть вечером 30 августа. По предварительным данным, причина происшествия – неисправность топливной системы. Никто не пострадал.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Ситуация находится на контроле.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
