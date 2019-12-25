Около набережной канала Грибоедова полыхал катер

По предварительным данным, причина происшествия – неисправность топливной системы.

Транспортная полиция и прокуратура проводят проверку по факту возгорания катера "Валли" возле набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Информация о пожаре у дома 54 поступила в дежурную часть вечером 30 августа. По предварительным данным, причина происшествия – неисправность топливной системы. Никто не пострадал.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта. Ситуация находится на контроле. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: в акватории Большой Невки в Петербурге затонул катер с тремя пассажирами.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО