Сегодня, 8:53
На 11-й линии В. О. полыхала ржавая "легковушка"

Пожар мог быть умышленным поджогом.

На Васильевском острове случился пожар ночью 16 октября. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на 11-й линии, 44, поступило спасателям в 01:57. В легковом автомобиле ВАЗ-21074 полыхало по всей площади. С огнем справились к 02:19. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Портал 78.ru пишет о том, что пожар мог быть умышленным поджогом. К ликвидации привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее на Piter.TV: из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей в Петербурге произошло 44 пожара. 

Видео, фото: Telegram / ДТП И ЧП СПб 

