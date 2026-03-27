  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:56
174
Водитель угнанного авто устроил гонки с полицейскими в Невском районе

0 0

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Lada Samara, который устроил гонки с полицией в Невском районе. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 марта на улице Дыбенко инспектор ДПС попытался остановить машину по ориентировке о ее угоне у жителя Всеволожского района. За рулем находился 30-летний мужчина. Его остановили на улице Солидарности, но управлявший авто хотел сбежать. Было произведено два предупредительных выстрела, после чего злоумышленника поймали. 

Нарушитель помещен в изолятор. В отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25, ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: невский район, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии