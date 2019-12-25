  1. Главная
В МЧС петербуржцев предупредили о гололеде 17 октября
При этом, как сообщил синоптик Александр Колесов, после похолодания в регион придет потепление.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий 17 октября. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Северной столице ночью и утром местами ожидается гололедица. При этом, как сообщил синоптик Александр Колесов, после похолодания в регион придет потепление. Минусовая температура в ближайшее время будет, в том числе, на севере Ленобласти. 

Пока без осадков, но скоро вернутся дожди и плюсовые показатели температуры. В октябре переходные периоды повторяются каждый год. 

Ранее мы рассказывали о том, что северное сияние озарило небо под Петербургом в ночь на 12 октября. 

Фото: Piter.TV 

