В МЧС петербуржцев предупредили о гололеде 17 октября

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий 17 октября.
По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра в Северной столице ночью и утром местами ожидается гололедица. При этом, как сообщил синоптик Александр Колесов, после похолодания в регион придет потепление. Минусовая температура в ближайшее время будет, в том числе, на севере Ленобласти.
Пока без осадков, но скоро вернутся дожди и плюсовые показатели температуры. В октябре переходные периоды повторяются каждый год.
