Эксперты оценили предложение Голиковой объявить нерабочую неделю

Эксперты считают, что для граждан нужны какие-то стимулы к вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила в качестве меры по борьбе с коронавирусом объявить в Россию нерабочую неделю. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Голикова считает, что было бы целесообразным сделать нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а дня некоторых регионов с 23 октября и перевести всех непривитых граждан старше 60 лет на удаленку. Вопрос будет обсуждаться 20-го октября на совещании у Владимира Путина.

Эксперты выразили мнение, что новые нерабочие дни потребовались из-за недостаточного уровня вакцинации. По их мнению, это время нужно использовать для ускорения вакцинации. Возможно, потребуется материальное поощрение.

Фото: правительство РФ