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Эксперты оценили предложение Голиковой объявить нерабочую неделю
Сегодня, 17:49
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Эксперты оценили предложение Голиковой объявить нерабочую неделю

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Эксперты считают, что для граждан нужны какие-то стимулы к вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила в качестве меры по борьбе с коронавирусом объявить в Россию нерабочую неделю. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Голикова считает, что было бы целесообразным сделать нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а дня некоторых регионов с 23 октября и перевести всех непривитых граждан старше 60 лет на удаленку. Вопрос будет обсуждаться 20-го октября на совещании у Владимира Путина.  

Эксперты выразили мнение, что новые нерабочие дни потребовались из-за недостаточного уровня вакцинации. По их мнению, это время нужно использовать для ускорения вакцинации. Возможно, потребуется материальное поощрение. 

Фото: правительство РФ

Теги: нерабочая неделя
Категории: Новости России, Лента новостей,

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