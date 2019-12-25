Гольф-поле в "Никольских рядах" хотят сертифицировать

Сейчас на нем играют как любители, так и профессионалы.

В пространстве "Никольские ряды" хотя проводить городские и квалификационные спортивные соревнования по гольфу. Об этом сообщила пресс-служба.

В связи с этим руководство решило пройти официальную сертификацию гольф-поля. В понедельник, 27 июня, его оценил председатель комитета по мини-гольфу Ассоциации гольфа России Александр Ершов. О результатах встречи не сообщается.

Ранее Piter.tv показывал и рассказывал, каким будет летний сезон в пространстве. Поиграть в гольф может любой желающий. Поле включает 18 лунок разной степени сложности

Фото: Никольские ряды