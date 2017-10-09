Главу штаба Навального в Петербурге приговорили к обязательным работам

Октябрьский районный суд приговорил координатора петербургского штаба Алексея Навального Полину Костылеву к обязательным работам за совершение административного правонарушения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения координатору штаба Навального в Петербурге Полине Костылевой.



Ее обвиняют по статье ч.1 ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Теперь главу петербургского штаба ожидают 40 часов обязательных работ.