Главу местной администрации МО "Шушары" привлекли к ответственности

Муниципалитет заключил договор на работы на следующий год, при этом сколько денег будет в бюджете - еще не было известно.

Главу местной администрации МО "Поселок Шушары" привлекли к административной ответственности из-за нарушения бюджетного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Было установлено, что должностное лицо заключило контракт на уборку и санитарную очистку территорий поселка на следующий финансовый год. На тот момент бюджет еще не был принят и деньги отсутствовали. В итоге в муниципалитете приняли бюджетные обязательства в отсутствие доведенных лимитов.

Главу местной администрации оштрафовали. Сумма не называется. На данный момент постановление не вступило в законную силу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге уволили 19 чиновников после проверок Контрольно-счетной палаты. Администрация МО "Поселок Шушары" выплатит штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Фото: ВКонтакте / Шушары