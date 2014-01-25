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Срок задержания главного технолога Ленинградского зоопарка продлили
Сегодня, 11:48
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Срок задержания главного технолога Ленинградского зоопарка продлили

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Мужчина обвиняется в получении полмиллиона рублей.

Петроградский районный суд продлил задержание главного технолога Ленинградского зоопарка на 72 часа. Александр Князев обвиняется в получении взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, Князев договорился с М. о том, что будет содействовать в заключении договоров на поставку товаров для нужд зоопарка. За это главный технолог получил 500 тысяч рублей. Передача денег произошла 12-го августа 2021-го года в "Мини Купере" на территории зоопарка. Взяткодатель передал деньги под контролем полиции. В ночь с 12 на 13 в зооопарке прошли обыски. 

13-го августа Князева задержали и предъявили ему обвинение. Судебное заседание отложили по ходатайству защитников.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: зоопарк, получение взятки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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