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Дмитрий Никулин и Валерий Савинов поздравили моряков с Днем ВМФ
Сегодня, 9:00
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Дмитрий Никулин и Валерий Савинов поздравили моряков с Днем ВМФ

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Памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник отмечают 25 июля.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили военных моряков с Днем Военно-Морского Флота России.

Для жителей Выборга – города воинской славы, стоящего на берегах Балтики, этот праздник имеет особое значение. Мы вспоминаем о беспримерных подвигах русских моряков на выборгской земле, чтим память о моряках-балтийцах, героически сражавшихся и отдавших жизни за освобождение островов Выборгского залива, чествуем тех, кто охранял и сегодня оберегает морские рубежи Родины. Военные моряки всегда пользовались почетом и уважением у жителей Выборга. Они и сейчас остаются гордостью и символом нашего города.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Особые слова благодарности главы Выборгского района выразили ветеранам Военно-Морского Флота, которые своим примером вносят достойный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Они пожелали их семьям добра, счастья, согласия и благополучия. 

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

Теги: валерий савинов, вмф, дмитрий никулин
Категории: Лента новостей,

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