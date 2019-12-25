Дмитрий Никулин и Валерий Савинов поздравили моряков с Днем ВМФ

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили военных моряков с Днем Военно-Морского Флота России.
Для жителей Выборга – города воинской славы, стоящего на берегах Балтики, этот праздник имеет особое значение. Мы вспоминаем о беспримерных подвигах русских моряков на выборгской земле, чтим память о моряках-балтийцах, героически сражавшихся и отдавших жизни за освобождение островов Выборгского залива, чествуем тех, кто охранял и сегодня оберегает морские рубежи Родины. Военные моряки всегда пользовались почетом и уважением у жителей Выборга. Они и сейчас остаются гордостью и символом нашего города.
Дмитрий Никулин и Валерий Савинов
Особые слова благодарности главы Выборгского района выразили ветеранам Военно-Морского Флота, которые своим примером вносят достойный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Они пожелали их семьям добра, счастья, согласия и благополучия.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района
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