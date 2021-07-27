Глава Комтранса Петербурга Валентин Енокаев уходит в отставку

Его может сменить Илья Ткачев, заместитель руководителя Администрации губернатора города.

Валентина Енокаева, занимающего должность председателя Комитета по транспорту Петербурга, может скоро сменить Илья Ткачев, заместитель руководителя Администрации губернатора города. Об этом информирует 78.ru.

По данным издания, Енокаев собирается перейти на новую должность — заместитель генерального директора известной компании "Яндекс". Сам председатель воздержался от комментариев, сославшись на невозможность вести диалог по этому поводу.

Завершающим рабочим днём Валентина Енокаева в качестве главы профильного комитета станет 26 декабря.

Начиная с октября 2020 года и заканчивая сентябрём 2022 года, он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по транспорту Петербурга, а впоследствии возглавил Комитет, находясь на посту председателя с осени 2022 года.

Фото: ВКонтакте / Валентин Енокаев