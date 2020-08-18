В Смольном определились с главой комитета по энергетике

Нового председателя выбрали не из числа сотрудников комитета.

Губернатор Александр Беглов назначил председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Им стал Станислав Протасов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 25 апреля.

Протасов приступит к своим обязанностям с завтрашнего дня. На должность он перешел с поста заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Чиновник будет курировать работу инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры, а также координировать деятельность исполнительных органов в этом направлении.

Отметим, что на данный момент временно исполняет обязанности главы комитета Светлана Мельникова.

Фото: Piter.tv