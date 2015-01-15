Глава "Ленфильма" рассказала о будущем киностудии

Когда Андрющенко возглавила студию, главной ее задачей было разобраться, почему "Ленфильм" в который раз оказывается у края пропасти.

Надежда Андрющенко пришла на "Ленфильм" в марте 2024 года на должность помощника генерального директора, а уже 12 декабря была назначена главой киностудии, причем без приставки "врио". В настоящий момент "Ленфильм" находится в сложной экономической ситуации, однако Надежда Андрющенко заверила "Петербургский дневник", что у студии есть будущее.

Предложение возглавить "Ленфильм" поступило Андрющенко осенью прошлого года от Министерства культуры РФ. К тому моменту она уже несколько месяцев занималась финансовым аудитом на "Ленфильме", поэтому понимала, что студия находится в сложной ситуации. В распоряжении о назначении не было приставки "врио", что не только является кредитом доверия со стороны государства, но и налагает серьезные обязательства. Прежде всего речь о сохранении киностудии для города и страны – это тот наказ, который сегодня исполняют все сотрудники студии. Мы чувствуем поддержку ветеранов "Ленфильма", кинематографистов и жителей города.

В 2021 году тогдашнее руководство "Ленфильма" заявляло, что студия окончательно расплатилась с долгами. Однако до того, как Андрющенко возглавила "Ленфильм", студия проиграла несколько судов и снова ушла в минус. Значительные долговые обязательства были накоплены на протяжении последних нескольких лет. По словам Андрющенко, "Ленфильм" действительно имеет целую историю арбитражных дел. В 2023 году началось достаточно крупное судебное дело с компанией "Кино Сити" (ее совладельцем является бывший гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. Компания просит взыскать с киностудии около 114,6 миллиона рублей. – Ред.). В тот момент суд принял обеспечительные меры, в результате которых счета студии были заблокированы. Таким образом "Ленфильм" потерял возможность выполнять свои обязательства. Вся сложившаяся ситуация имела накопительный эффект, при котором долговая масса продолжает расти за счет штрафов, пеней и неустоек. "Ленфильм" ведет переговоры с "Кино Сити" о различных вариантах урегулирования конфликта в рамках мирового соглашения.

Когда Андрющенко возглавила студию, главной ее задачей было разобраться, почему "Ленфильм" в который раз оказывается у края пропасти. Студия получила значительные средства, начались ремонтные работы, закупалось оборудование, были решены многие проблемы. Вместе с тем анализ показал, что эффективность государственных вложений могла быть значительно выше: последние десятилетия операционная деятельность приносила студии не прибыль, а убытки. Любые всплески доходов фиксировались только на фоне прямой помощи государства либо после продажи тех или иных активов предприятия.

Очевидно, прежде чем говорить о каких-то стратегиях, нужно стабилизировать внутреннюю ситуацию, считает Андрющенко.

По просьбе Росимущества и Министерства культуры РФ рассмотрены варианты выведения "Ленфильма" из кризиса и подготовили четыре модели финансового оздоровления. Министерство культуры получило этот документ еще в январе этого года. В ходе переговоров мы остановились на одной из моделей и сейчас проходим этап согласований с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и Росимуществом. Как только документ будет окончательно согласован, "Ленфильм" расскажет о нем.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга