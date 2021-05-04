"Мы стали глухи и безраличны". В Кировском районе появилось гипсовое ухо

Арт-объект установили на углу Турбинной и Оборонной улиц.

В Кировском районе появилось огромное гипсовое ухо. Его установило сообщество Негетто совместно с бывшим муниципальным депутатом МО "Нарвский округ" Анной Каруличевой.

Арт-объект посвящен бездействию или некачественной работе чиновников.

Постоянная халтура, недоделки, непродуманность и отсутствие грамотного современного проектирования — вот, что мы видим на каждом шагу. Зато на бумаге все отлично. Бюджеты освоены, ленточки разрезаны, чиновники трубят нам в уши про свои заслуги и благодеяния. Анна Каруличева.

Активистка отметила, что даже "обычное благоустройство делается "некачественно, дорого и не доводится до конца". В связи с этим люди стали глухи и безразличны к словам властей.

Напомним, в 2021 году Анна Каруличева лишилась своего мандата после письма губернатора Александра Беглова. У нее нашли ошибки в декларации о доходах.

Фото: ВКонтакте / Анна Каручилева