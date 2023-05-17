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В семи районах Петербурга с 4 по 8 августа пройдут гидравлические испытания
Сегодня, 10:57
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В семи районах Петербурга с 4 по 8 августа пройдут гидравлические испытания

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Цель мероприятия – вовремя обнаружить проблемные участки и избежать аварийных ситуаций.

В период с 4 по 8 августа в семи районах Петербурга проведут 26 гидравлических испытаний. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

Цель мероприятия – вовремя обнаружить проблемные участки и избежать аварийных ситуаций. Специалисты АО "ТЭК СПб" запланировали два испытания на территории Фрунзенского и Кировского районов. А 8 числа АО "Теплосеть Петербурга" проведет пять последних испытаний в Центральном, Адмиралтейском и во Фрунзенском районах, ООО "Петербургтеплоэнерго" – 15 испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах. Кроме того, ожидаются четыре испытания от ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" в Петроградском, Невском и во Фрунзенском районах. 

Если вы заметили признаки повреждения коммуникаций, сообщите по телефонам: 112 или 004. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Дерптском сквере стартовала реконструкция наружного освещения. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, комитет по энергетике
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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