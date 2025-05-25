В 14 районах Петербурга с 26 мая по 1 июня проведут 92 гидравлических испытания

Гидравлические испытания помогают найти ненадежные участки тепловых сетей.

В Петербурге с 26 мая по 1 июня теплоэнергетики проведут 92 гидравлических испытания. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Гидравлические испытания помогают найти ненадежные участки тепловых сетей и предупредить технологические нарушения с возможными отключениями горячей воды и тепла зимой. Специалисты АО "ТЭК СПб" проведут 41 испытание сетей на территориях Кировского, Красногвардейского, Пушкинского, Выборгского, Колпинского, Приморского, Красносельского, Невского, Петроградского и Василеостровского районов, сотрудники "Теплосети" – два испытания в Кировском и Красносельском районах. А ООО "Петербургтеплоэнерго" планирует 45 гидравлических испытаний в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах, ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – четыре испытания в Петроградском районе.

В ходе испытаний теплоэнергетики увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Проверить, попадает ли ваш дом в зону испытаний, получится на сайте ведомства в разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона" и на сайтах организаций. О признаках повреждения коммуникаций сообщайте по телефонам: 112 или 004.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга