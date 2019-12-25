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В Петербурге откладываются испытания теплосетей: отопительный сезон продолжается
Сегодня, 16:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге откладываются испытания теплосетей: отопительный сезон продолжается

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По нормам, отопительный период может считаться завершённым лишь после пяти суток подряд со среднесуточной температурой выше +8 градусов.

Плановые работы по ремонту теплоснабжающего оборудования и гидравлические испытания тепловых сетей в Санкт-Петербурге переносятся на более поздний срок. Такое решение принято в связи с тем, что отопительный сезон в городе пока не завершён.

Как сообщили в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, новые даты проведения работ будут опубликованы в начале межотопительного периода. Актуальные графики появятся на официальном сайте ведомства, в социальных сетях, а также на ресурсах крупнейших теплоснабжающих компаний.

По нормам, отопительный период может считаться завершённым лишь после пяти суток подряд со среднесуточной температурой выше +8 градусов. Пока таких условий не зафиксировано, и город продолжает отапливаться.

За погодной ситуацией наблюдают специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Окончательное решение о завершении отопительного сезона или переходе на периодическое протапливание будет принято после стабилизации температуры и получения соответствующего прогноза.

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Фото: Piter.tv

Теги: отопление, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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