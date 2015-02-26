По факту гибели рабочего в Ручьях возбуждено уголовное дело

На строительном объекте мужчину ударило бетонной плитой.

Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

На строительном объекте в поселке Ручьи 18 июля, в результате нарушений представителями застройщика правил безопасности, мужчину ударило бетонной плитой. От полученных повреждений он скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые ответственны за соблюдение правил безопасности при проведении работ.

Ранее мы рассказывали о том, что строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу