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По факту гибели рабочего в Ручьях возбуждено уголовное дело

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На строительном объекте мужчину ударило бетонной плитой.

Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ после гибели рабочего. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

На строительном объекте в поселке Ручьи 18 июля, в результате нарушений представителями застройщика правил безопасности, мужчину ударило бетонной плитой. От полученных повреждений он скончался на месте. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, которые ответственны за соблюдение правил безопасности при проведении работ. 

Ранее мы рассказывали о том, что строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гибель рабочего, ручьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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