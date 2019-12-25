В Ленобласти 19-летний рабочий упал с 9 этажа строящегося дома

Назначены необходимые судебные экспертизы.

Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области

Следствием установлено, что 2 ноября 2024 года 19-летний рабочий в ходе выполнения работ на строящемся жилом объекте, расположенном в массиве Янино-Восточный, упал с высоты 9 этажа. Молодой человек получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее в Ленинградской областной больнице на Луначарского погиб лифтер. Предварительно, 2 ноября во время выполнения работ по ремонту лифта мужчину придавило конструкцией.

Фото: Piter.tv