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Жителей Ленобласти предупредили о высокой геомагнитной активности в ноябре
Сегодня, 13:51
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Жителей Ленобласти предупредили о высокой геомагнитной активности в ноябре

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Повышенная солнечная активность может влиять не только на самочувствие людей, но и на функционирование техники.

Прогнозы показали, что в ноябре геомагнитная активность превысит допустимые уровни несколько раз. На новость обратила внимание пресс-служба Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что повышенная солнечная активность может влиять не только на самочувствие людей, но и на функционирование техники.

Жителям 47-ого региона посоветовали учитывать возможные колебания солнечной активности и сохранять внимательность.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в десятку международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, солнечная активность
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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