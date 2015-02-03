Жителей Ленобласти предупредили о высокой геомагнитной активности в ноябре

Повышенная солнечная активность может влиять не только на самочувствие людей, но и на функционирование техники.

Прогнозы показали, что в ноябре геомагнитная активность превысит допустимые уровни несколько раз. На новость обратила внимание пресс-служба Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что повышенная солнечная активность может влиять не только на самочувствие людей, но и на функционирование техники.

Жителям 47-ого региона посоветовали учитывать возможные колебания солнечной активности и сохранять внимательность.Начало формы