Ленобласть вошла в десятку международной премии #МЫВМЕСТЕ

Почти 1,5 миллиона жителей региона участвуют в социальных проектах или получают от них поддержку.

Ленинградская область вышла в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ, оказавшись в числе шести лучших в категории "Субъект Российской Федерации". Во время отбора жюри принимало во внимание достижения в области волонтерства, благотворительности, сектора НКО и социальных инициатив.

Федеральные власти признали усилия правительства Ленобласти в этих направлениях. Почти 1,5 миллиона жителей региона участвуют в социальных проектах или получают от них поддержку. К благотворительным и волонтерским инициативам присоединились более 38 тысяч жителей Ленинградской области.

Мы не боимся пробовать новое, искать лучшие решения, преодолевать вызовы, а главное - помогать от чистого сердца. Наша большая Команда 47 - это в первую очередь дела и неравнодушные люди, которые хотят изменить свою жизнь, жизни окружающих и просто сделать добро для своей Родины. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На победу вместе с Ленобластью претендуют Ростовская, Белгородская, Оренбургская и Архангельская области, а также Республика Татарстан.