Эксперты объяснили, зачем спустя столько лет преступления нацистов в Псковской области были признаны геноцидом

Таким образом можно инициировать расследование произошедшего.

Псковский областной суд квалифицировал преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории области, как геноцид. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, почему это важно.

Они рассказали о том, что в случае признания факта геноцида, запускаются вполне конкретные государственные механизмы. Например, работа по точному установлению жертв. Эксперты отметили, что во время войны многие люди были признаны пропавшими без вести. Теперь же имена некоторых погибших предстоит установить.

Есть и еще один важнейший аспект в судебных процессах по геноциду. Это, наконец-то признание на государственном уровне того, что нацисты тотально уничтожали советский народ. говорится в сообщении.

В Псковской области жертвами преступлений стали более 75 тыс. мирных граждан, 377 военнопленных и 192 тысяч насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики.

Фото: Piter.TV