Дело Геннадия Лося, который обвиняется в организации преступной группы, рассмотрит новый состав суда

Мужчина пытался убедить суд, что на самом деле работал на военную контрразведку.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Геннадия Лося. Он обвиняется в организации преступной группы, убийстве, разбое и подделке документов. Ранее сторонам защиты и обвинения удалось обжаловать приговор Ленинского районного суда.

По версии следствия, в 1997 году Лось вместе с соучастниками организовал и совершил разбойное нападение на инкассатора ОАО "Промышленно-строительный банк". Мужчина скончался в больнице от огнестрельных ранений. Во время нападения у него отобрали сумку с 224 тыс. рублей.

С 2002 года по 2021 подсудимый скрывался и использовал заведомо поддельный паспорт гражданина РФ. В декабре 2021 года суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Военный прокурор просил приговор изменить, дополнив описательно-мотивировочную и резолютивную части некоторыми уточнениями. Лось, который ранее заключил досудебное соглашение, решил его расторгнуть, так как, по его словам, следственные органы не исполнили свое обещание. Он утверждал, что реальной информации у следователя о нем не было. Подсудимый пытался убедить суд первой инстанции, что на самом деле он все время работал на военную контрразвездку и хотел помочь раскрыть дело о хищении оружия в Петербурге, но на него совершили покушение.

Я никогда ни в какой преступной группировке не был. Не надо делать из меня изверга. Даже после совершенного преступления я выезжал и выполнял задания. Геннадий Лось.

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор первой инстанции. Дело будет вновь рассмотрено иным составом суда.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга