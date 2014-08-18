  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" сменился гендиректор
Сегодня, 17:53
106
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" сменился гендиректор

0 0

Новый руководитель ранее работал в правительстве Новгородской области.

Новым генеральным директором АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" назначили Артема Мирона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мирон окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Начал свою карьеру в 2010-м году с позиции инженера ООО "Северо-Западная Инжиниринговая компания". После этого занимал руководящие должности в системе транспортного комплекса Петербурга и Новгородской области. С 2019-го года был главой министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.

У Артема Мирона есть множество наград, например, почетный знак "За особый вклад в развитие ОАО "РЖД" IV степени".

Решение о назначении было принято советом директоров организации.

Фото: сайт АО "СЗППК"

Теги: гендиректор, сзппк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии