Гейзер с горячей водой забил на пересечении Богатырского и Туристской

Аварию оперативно устраняют.

На пересечении Богатырского проспекта и улицы Туристской в Петербурге образовался мощный фонтан горячей воды. О происшествии сообщил Telegram-канал "Наш Приморский район", опубликовавший кадры бьющего из-под земли гейзера.

По предварительным данным, прорыв произошел на теплотрассе. На место аварии уже прибыли аварийные службы, которые перекрыли движение на участке и приступили к ликвидации последствий.

Временные неудобства могут затронуть жителей близлежащих домов — возможны перебои с горячим водоснабжением. Автомобилистам рекомендуется избегать этот участок дороги. Ориентировочное время устранения аварии пока не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный дебошир выстрелил в актёра "Улицы разбитых фонарей" в петербургском ТЦ.

Видео: Telegram-канал "Наш Приморский район"