  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:13
136
ksbond Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Гейзер с горячей водой забил на пересечении Богатырского и Туристской

0 0

Аварию оперативно устраняют.

На пересечении Богатырского проспекта и улицы Туристской в Петербурге образовался мощный фонтан горячей воды. О происшествии сообщил Telegram-канал "Наш Приморский район", опубликовавший кадры бьющего из-под земли гейзера.

По предварительным данным, прорыв произошел на теплотрассе. На место аварии уже прибыли аварийные службы, которые перекрыли движение на участке и приступили к ликвидации последствий.

Временные неудобства могут затронуть жителей близлежащих домов — возможны перебои с горячим водоснабжением. Автомобилистам рекомендуется избегать этот участок дороги. Ориентировочное время устранения аварии пока не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный дебошир выстрелил в актёра "Улицы разбитых фонарей" в петербургском ТЦ.

Видео: Telegram-канал "Наш Приморский район"

Теги: гейзер, гейзер из-под земли
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии