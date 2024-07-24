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В американском парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение гейзера

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Взрыв гейзера повредил пешеходную дорожку.

В американском парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение гейзера. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел 23 июля. Взрыв гейзера внутри Йеллоустоуна повредил пешеходную дорожку. Зона происшествия была закрыта для туристов. Информации о пострадавших нет. Геологи парка изучают причины извержения. В пресс-службе развеяли опасения относительно дальнейших взрывов в этом районе.

Ранее Лавров заявил, что США относятся к Европе как к конкуренту.

Видео: foxnews.com

Теги: гейзер, извержение, йеллоустоун, парк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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