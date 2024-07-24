Взрыв гейзера повредил пешеходную дорожку.

В американском парке Йеллоустоун произошло мощнейшее извержение гейзера. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел 23 июля. Взрыв гейзера внутри Йеллоустоуна повредил пешеходную дорожку. Зона происшествия была закрыта для туристов. Информации о пострадавших нет. Геологи парка изучают причины извержения. В пресс-службе развеяли опасения относительно дальнейших взрывов в этом районе.

Ранее Лавров заявил, что США относятся к Европе как к конкуренту.

Видео: foxnews.com