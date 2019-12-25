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МЧС Петербурга опубликовало список мест для запуска фейерверка
Сегодня, 11:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС Петербурга опубликовало список мест для запуска фейерверка

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Также специалисты напомнили правила обращения с пиротехникой.

Главное управление МЧС России по Петербургу напомнило правила обращения с пиротехникой и опубликовало список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов.

Площадки для запуска фейерверков в Петербурге

Правила запуска фейерверков

При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от салюта. Над площадкой, где будет запускаться пиротехника, не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. Запускать салют нельзя людям в состоянии алкогольного опьянения. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут.

Фото: Piter.tv

Теги: салют, фейрверк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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