Стали известны населенные пункты Ленобласти, где за сутки выявили новые случаи COVID-19

Больше всего человек заболели во Всеволожске.

Оперативный штаб Ленобласти по борьбе с коронавирусом сообщил о том, в каких населенных пунктах были зарегистрированы новые случаи коронавируса за последние сутки.

Больше всего заболевших в Всеволожске (15 человек) и Выборге (7). 6 случаев зафиксировали в Гатчине, по 5 — в Лесколово и Красном Холме, 4 — в Буграх.

По 3 случая выявили в Янино-1, поселке им. Морозова, Сланцах. По 2 человека заболели в Мурино, деревне Канисты, Усть-Луге, Киришах.

По 1 случаю официально зарегистрировано в Бокситогорске, Волосово, Сельцо, Кудрово, Разметелево, Сертолово, поселке Осельки, Романовке, поселке им. Свердлова, Дубровке, Павлово, Рощино, Каменногорске, Сиверском, Вырице, Новом Свете, Романовке, деревне Пусточка, Большом Верево, Ивангороде, Могилево, деревне Рындела, Ребовичах, Новогорелово, Луге, Ивановском Лужского района, Приозерске, Тихвине, Тосно, поселке Тельмана, Сельцо, Любани, Красном Бору.

Всего за последние сутки выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV