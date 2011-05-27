Определены районы Ленобласти, где участники СВО смогут получить землю только при наличии регистрации

Парламент региона пересмотрел правила предоставления участков и одобрил их в первом чтении.

Теперь все категории граждан, заключившие контракт, кроме тех, которые зарегистрированы в другом регионе, но подписали контракт в Ленобласти после 1 октября, смогут обменять земельный сертификат по месту регистрации или в любом другом поселении (за исключением перечисленных в карточках). Аналогичное правило будет действовать для членов семей погибших.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Мы получаем много обращений из муниципальных образований о факте массовой регистрации жителей Петербурга на территории региона, несмотря на отсутствие фактического проживания в Ленобласти и заключение контрактов в иных субъектах РФ. Эти граждане обращаются за оформлением земельных сертификатов, впоследствии пытаясь получить земельные участки вблизи города, в том числе, через самостоятельное формирование участков. А мы считаем, что такая практика нарушает принцип справедливости при предоставлении земли жителям непосредственно нашего региона и отрицательно влияет на динамику распределения земельных участков среди других льготных категорий граждан. В связи с этим мы направили запросы в районы области с целью составления перечня территорий, испытывающих дефицит земельных участков, где выдача будет осуществляться исключительно по месту регистрации. Возможность самостоятельного формирования участков останется доступной в любых районах, кроме указанных населенных пунктов. Марина Тоноян, глава комитета по управлению госимуществом Ленобласти

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер)