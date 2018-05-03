Клиника генетики: где в Петербурге сделать генетический анализ?

Piter.TV решил разобраться, где в Петербурге можно сделать качественный генетический анализ. В настоящее время самой высокотехнологичной клиникой, где делают генетический анализ в Петербурге, считается лаборатория генетики при городской больнице №40 в Сестрорецке.

Генетика - как ее использует современная медицина?

С каждым годом в России рождается все больше детей с редкими генетическими заболеваниями. По словам специалистов, это связано с тем, что родители не подозревают о наличии у себя генетических отклонений и своевременно не обращаются за помощью к специалистам. Выявить болезнь у взрослого человека и предотвратить ее развитие у будущего ребенка поможет генетический анализ. Кроме того, его могут сделать спортсмены, которые хотят получить рекомендации генетиков по оптимизации физической нагрузки, восстановлении после травм и питанию; пары планирующие беременность; установить генетическое родство и отцовство; люди, подозревающие у себя аллергию, и другие. В связи с этим Piter.TV решил разобраться, где в Петербурге можно сделать качественный генетический анализ. Вдруг пригодится.

Где в Петербурге сделать генетический анализ?

В настоящее время самой высокотехнологичной клиникой, где делают генетический анализ в Петербурге, считается лаборатория медицинской генетики при городской больнице №40 в Сестрорецке. Жителям Северной столицы и других городов России предлагается широкий спектр медицинских и диагностических услуг. В их числе:

- диагностика наследственных и орфанных заболеваний самыми современными молекулярно-генетическими и цитогенетическими методами;

- определение причин бесплодия и привычного невынашивания беременности;

- определение генетической предрасположенности к мультифакторным заболеваниям;

- определение чувствительности к лекарственным препаратам;

- экспертиза спорного отцовства/материнства;

- "спортивная" генетика, которая позволяет получить рекомендации генетиков по физической нагрузке, тренировочному режиму, питанию и узнать о возможных рисках заболеваний;

- генетический паспорт здоровья;

- консультация врача-генетика, в том числе по результатам проведенных исследований.

Пациенту, у которого обнаружили или подозревают какое-либо генетическое заболевание, специалисты посоветуют сделать генетическое тестирование. В частности, это нужно для того, чтобы уточнить диагноз, определить тактику дальнейшего лечения и реабилитации, оценить все риски передачи и развития отклонения у детей, а также при планировании рождения здорового ребенка.

Что необходимо сделать, чтобы сдать генетический анализ?

По словам экспертов больницы №40, чтобы сделать генетический анализ человеку необходимо сдать кровь, слюну или биопсийный материал. Иногда пациентов просят сдать бактерии, вирусы, а также образцы ДНК и РНК. При этом крайне важно сохранить все собранные образцы.

Оборудование для генетического анализа

Лаборатория больницы №40 оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет специалистам использовать передовые технологии для решения широкого спектра научных и диагностических задач.

Перед нами была поставлена цель сделать лучшую в медицинском плане генетическую лабораторию в городе. На мой скромный взгляд мы этого добились. У нас сегодня наиболее укомплектованная, организованная лаборатория для широкомасштабных исследований и широкопрофильных исследований в области медицинской генетики и генетики человека. Кандидат биологических наук, заведующий клинико-исследовательской лабораторией СПБ ГБУЗ " ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40" Олег Глотов

В частности, для выявления генетического заболевания в лаборатории используются следующие технологии:

- ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция с анализом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов);

- технология биологических микрочипов;

- RT-ПЦР (ПЦР в реальном времени);

- цифровая ПЦР;

- секвенирование по Сэнгеру;

- NGS (секвенирование нового поколения).

От слов к делу: реальная помощь людям

Совсем недавно петербургские ученые и медики из лаборатории молекулярной генетики 40-й больницы Сестрорецка помогли семье с редкой генетической патологией. У пары родился малыш, которому диагностировали микроцефалию — недоразвитие черепа и головного мозга. Генетики вместе с врачами из Института акушерства и гинекологии имени Отта и учеными СПбГУ провели сложную диагностику ДНК семьи и выяснили, что болезнь связана с мутацией в гене.

Спустя время женщина забеременела во второй раз двойней, и у одного из детей обнаружили те же отклонения. В роддоме №17 провели уникальную операцию по редукции плода. В конце прошлого года женщина родила здоровую девочку.

О городской больнице №40

Городская больница №40 — единственное крупное медицинское учреждение на Северо-Западе России, которое занимается комплексной реабилитацией пациентов с разнообразными патологиями. Клинико-исследовательская лаборатория генетики открылась на базе больницы в 2014 году.

Видео, фото: Piter.TV