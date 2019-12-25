Где в Петербурге снять квартиру дешевле всего: свежий анализ рынка аренды

Полюстрово заняло первое место среди муниципальных округов города с самыми низкими ставками.

Специалисты "Яндекс Аренды" (анализ рынка имеется в распоряжении Piter.tv) проанализировали рынок съемного жилья в Санкт-Петербурге, выявив наиболее доступные для аренды районы. Полюстрово заняло первое место среди муниципальных округов города с самыми низкими ставками: здесь средняя стоимость аренды составляет 25,4 тыс. рублей в месяц. На втором месте расположилась Сосновая Поляна с медианной арендной платой 26,5 тыс. рублей, а замыкает тройку лидеров Ульянка — 28,6 тыс. рублей в месяц.

В десятку округов с самой дешевой арендой также вошли Рыбацкое (29,6 тыс. рублей), Народный (30 тыс. рублей), Сосновское (30,3 тыс. рублей), Шушары (31 тыс. рублей), Парголово (34 тыс. рублей), Дачное (34,5 тыс. рублей) и Георгиевский (34,6 тыс. рублей). Однако, несмотря на доступные цены, почти все эти районы за последний год столкнулись с существенным ростом стоимости аренды, достигающим до 47,5%.

Особенно заметное повышение цен наблюдается в Ульянке, где арендная плата выросла почти на половину (+47,5%). Это связано с уменьшением предложения на рынке, что вызвало "вымывание" самых дешевых квартир. Схожая ситуация отмечается и в Парголово (+38,1%) и Шушарах (+32,5%). Тем не менее, в Сосновском округе стоимость аренды неожиданно снизилась на 15,9%.

По словам аналитиков, районы с самыми низкими арендными ставками традиционно пользуются высоким спросом у арендаторов с ограниченным бюджетом, что объясняет сокращение доступных предложений и, как следствие, рост цен.

При этом, бюджетные варианты можно найти и в районах, считающихся престижными, в том числе недалеко от исторического центра Санкт-Петербурга. Например, в Петроградском районе стоимость съемных квартир начинается от 36 000 рублей, в Василеостровском – от 30 000 рублей, в Адмиралтейском – от 26 000 рублей, в Центральном от – 28 000 рублей.

Фото: unsplash