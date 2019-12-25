Стало известно, где выявили COVID-19 в Ленобласти за последние сутки

Больше всего заболевших в Мурино.

Оперативный штаб Ленобласти по борьбе с коронавирусом сообщил о том, в каких населенных пунктах были зарегистрированы новые случаи коронавируса за последние сутки.

Больше всего заболевших в Мурино (15 человек) и Гатчине (10). По 3 случая выявили в Кудрово, Выборге, Кировске, Приозерске, Тихвине. По 2 случая ― Янино-1, Гарболово, Коммунаре, Кингисеппе, Лодейном Поле, Новоселье, Сланцах, Никольском (Тосненский район), Федоровском.

По 1 человеку заболели в Курковицах, Сельцо, Зимитицах, Всеволожске, Разметелево, Сертолово, Кузьмоловском, Токсово, Буграх, Юкки, Суоранде, СНТ "Хутор", Углово, Корнево, Рощино, Кобралово, Корпиково, Кобринском, Пудрость, Синявино, Назия, Павлово, Сосново, Коммунары (Приозерский район), Красноармейском, Тосно, Каменке.

Всего за последние сутки выявили 87 случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV