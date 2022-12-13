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В Петербурге с 15 апреля начнется продажа корюшки
Сегодня, 10:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге с 15 апреля начнется продажа корюшки

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Стали известны адреса продажи.

В Петербурге 15 апреля начинают работу сезонные точки по продаже корюшки. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям в соответствии с заключёнными договорами под сезонную торговлю.

При этом реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.

Адреса точек по продаже корюшки в Петербурге

Фото: Piter.tv

Теги: корюшка, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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