В Петербурге с 15 апреля начнется продажа корюшки

Стали известны адреса продажи.

В Петербурге 15 апреля начинают работу сезонные точки по продаже корюшки. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений.

Продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям в соответствии с заключёнными договорами под сезонную торговлю.

При этом реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.

Адреса точек по продаже корюшки в Петербурге

Фото: Piter.tv