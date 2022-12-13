В Петербурге с 15 апреля начнется продажа корюшки

В Петербурге 15 апреля начинают работу сезонные точки по продаже корюшки. Сезон работы торговых объектов по реализации путинной рыбы продлится с 15 апреля по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений.
Продажа корюшки будет организована на городских участках, предоставленных предпринимателям в соответствии с заключёнными договорами под сезонную торговлю.
При этом реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.
Адреса точек по продаже корюшки в Петербурге
Фото: Piter.tv
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