Биолог Павел Глазков рассказал, где сейчас больше всего лисичек

Он напомнил, что грибы нужно обрабатывать по приходу домой.

Биолог Павел Глазков рассказал, в каких районах Ленобласти сейчас можно найти больше всего лисичек. По его словам, эти грибы можно встретить в большом количестве в Выборгском, Всеволожском, Волосовском и Лужском районах. Пик пришелся как раз на эти выходные.

Как рассказал специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург", для грибов были созданы идеальные условия: тепло, но при этом прошли дожди. Помимо лисичек можно встретить подберезовики и подосиновики.

Павел Глазков напомнил, что собранные грибы нельзя оставлять без обработки на ночь. Если в нем есть черви, то за ночь гриб будет уничтожен.

Если нет сил, хотя бы надо минут 5 отварить, убрать в холодильник и утром ими спокойно заниматься – консервировать, замораживать или жарить. Лисички жарить не надо, они будут резиновыми.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Evil Eye