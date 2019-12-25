Основной выход со станции метро "Театральная" будет находиться на Лермонтовском проспекте

Строительство вестибюля планируется завершить к 2029 году.

В Санкт-Петербурге продолжается работа по реализации проекта выхода со станции метро "Театральная". Вице-губернатор города Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" сообщил, что подземная часть станции уже полностью готова и отделана в соответствии с проектными решениями.

Как отметил портал "Строительный Петербург", проектом предусмотрено строительство нескольких выходов, однако основным станет выход на Лермонтовский проспект, 1, в здание Дома быта. В настоящее время городские власти ожидают утверждения проекта планировки территории. После этого начнется разработка рабочей документации, а также работа по освобождению участка для проведения строительно-монтажных работ.

Строительство первого выхода, который обеспечит полноценное функционирование станции, планируется завершить к 2029 году.

Фотр: Piter.tv