Госдума обязала мигрантов покидать Россию за 15 дней после аннулирования патента

Депутаты приняли закон, сокращающий срок выезда иностранных работников после аннулирования или непродления патента. Новые правила также распространяются на несовершеннолетних детей мигрантов.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает единый срок выезда иностранных работников из России после аннулирования или непродления патента. Теперь покинуть страну необходимо в течение 15 дней.

Согласно документу, отсчет срока начинается с момента аннулирования или непродления патента, а не после окончания периода временного пребывания, как это было ранее. До принятия закона конкретный срок для выезда законодательством не устанавливался.

Новые требования распространяются не только на самого иностранного работника, но и на его несовершеннолетних детей, включая усыновленных и находящихся под опекой. Они также обязаны покинуть Россию вместе с родителем, если не имеют иных законных оснований для пребывания в стране.

Кроме того, аналогичная норма вводится для иностранных граждан, работающих по разрешению на работу. Если разрешение будет аннулировано или не продлено, они также должны будут выехать из России в течение 15 дней при отсутствии других оснований для законного пребывания.