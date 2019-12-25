В Выборге начинается газификация микрорайона Петровский

Администрацией Выборгского района 15 ноября был выдан ордер на производство земляных работ по устройству траншей для прокладки газопровода.

Начинаются мероприятия по газификации микрорайона Петровский Выборга. Администрацией Выборгского района 15 ноября был выдан ордер на производство земляных работ по устройству траншей для прокладки газопровода. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Распределительный газопровод высокого давления позволит газифицировать Петровский микрорайон. Его реализация запланирована на 2021-2022 гг. Работы выполняет ООО "ГазПроектСтрой".

Позже будут построены газопроводы среднего давления по ул. Островной и ул. Петровской, ул. Уральской, Тенистой, Гранитной, Большой Гвардейской, Окружной, Малой Гвардейской, Верхней Поселковой, Парковой, в переулках Глухом, Зеленом, Малом Гвардейском, Новопоселковом. Это запланировано на 2024 год.

Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области сформирована на период с 2021 по 2025 гг.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО