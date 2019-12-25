В ГАТИ решили чаще предупреждать, а не штрафовать по итогам проверок

В этом году вынесено более 500 предостережений.

С начала 2022 года сотрудники Государственной административно-технической инспекции провели более тысячи осмотров внутриквартальных территорий. Их особенность в том, что представители подрядных организаций и заказчики работ на таких осмотрах не присутствуют: результаты обследования высылаются им в электронном виде.

Это снижает административную нагрузку на хозяйствующие субъекты и позволяет Инспекции объективно оценивать соблюдение обязательных требований в сфере благоустройства. пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Во время осмотров специалисты выявили ненадлежащее содержание зон производства работ, необеспечение безопасности прохода граждан и другие. Инспекция вынесли 552 предостережения.

В аппарате Анатолия Повелия отметили, что возбуждение административного производства — это не единственная эффективная мера реагирования. Предостережение также стимулирует собственников и подрядчиков исполнять законодательство в сфере благоустройства. В прошлом году из 6914 постановлений штраф был назначен только в 53% случаев.

В этом году Инспекцией вынесено 522 предостережения. В основном они касаются обеспечения безопасности прохода горожан в зоне проведения работ.

Фото: Piter.tv