В Кировском, Приморском и Центральном районах ограничат движение с 13 сентября
Сегодня, 10:59
В Кировском, Приморском и Центральном районах ограничат движение с 13 сентября

Пройдет ремонт дорожного покрытия и газопровода.

В трех районах Петербурга с 13 сентября вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Кировском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 13 по 14 сентября перекроют проезд по улице Лени Голикова в створе проспекта Стачек, с 15 по 20 сентября – по Западному проезду проспекта Стачек возле пересечений с Кронштадтской площадью. 

В Приморском районе с 13 по 14 сентября и с 20 по 21 сентября будут ремонтировать газопровод, поэтому движение ограничат по Приморскому проспекту от Горохова переулка до Стародеревенской улицы. 

А в Центральном районе до 30 ноября из-за ремонта асфальта затруднится проезд по Захарьевской улице от Потемкинской улицы до Литейного проспекта. 

Ранее на Piter.TV: дорожные работы временно ограничат движение на ЗСД в Петербурге ночью. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

