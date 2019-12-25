В Кировском, Приморском и Центральном районах ограничат движение с 13 сентября

Пройдет ремонт дорожного покрытия и газопровода.

В трех районах Петербурга с 13 сентября вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Кировском районе в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 13 по 14 сентября перекроют проезд по улице Лени Голикова в створе проспекта Стачек, с 15 по 20 сентября – по Западному проезду проспекта Стачек возле пересечений с Кронштадтской площадью.

В Приморском районе с 13 по 14 сентября и с 20 по 21 сентября будут ремонтировать газопровод, поэтому движение ограничат по Приморскому проспекту от Горохова переулка до Стародеревенской улицы.

А в Центральном районе до 30 ноября из-за ремонта асфальта затруднится проезд по Захарьевской улице от Потемкинской улицы до Литейного проспекта.

