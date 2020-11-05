Дорожные работы временно ограничат движение на ЗСД в Петербурге ночью

На Западном скоростном диаметре закроют часть въездов и съездов для ремонта.

В Петербурге в ночь с 10 на 11 сентября часть въездов и съездов на Западном скоростном диаметре будет закрыта на ремонт, сообщает пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

С 23:00 10 сентября до 06:00 11 сентября на ЗСД ограничат движение транспорта. В этот период будет закрыт въезд на магистраль с Витебской развязки в направлении на север, а также съезд на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Дополнительно с 23:59 10 сентября до 04:00 11 сентября закроют въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД Север. Водителей просят учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты движения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)