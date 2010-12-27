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На Васильевском острове гастарбайтер из Молдовы упал со строительных лесов на дорогой BMW
Сегодня, 7:58
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lesjasap
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На Васильевском острове гастарбайтер из Молдовы упал со строительных лесов на дорогой BMW

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В Василеостровском районе нетрезвый мигрант не удержался на строительных лесах.

Днем 10 декабря гастарбайтер из  Молдовы покалечился в Василеостровском районе. Мужчина упал со строительных лесов на Малом проспекте,13. Сообщается, что иностранец упал на припаркованный у здания “BMW X5”. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. В настоящее время он находится в реанимации. 
 
По неподтвержденным данным, мигрант был пьян. Отмечается, что распорядители стройки не имеют представления как именно мужчина оказался на лесах, ведь он не значится в списке рабочих. Правоохранительные органы изучают обстоятельства дела. 
Теги: bmw x5 , бмв , василеостровский район , малый проспект , мариинская больница , мигрант , молдова , строительные леса
Категории: Происшествия Новости СПб

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